O sırada arama kurtarma çalışması devam ediyordu. Rıza Bey Apartmanında 17 saat içerdeydi. Bir mucize yaşadık, çok zor bir geceydi. İnci'den ses aldığım için umutsuz olmadım. Yanında köpeğimiz Fıstık vardı.

Onun da yanında olduğunu bildiğimiz için güç aldık. Şu an Fıstık da veteriner de yoğun bakımda. İyi olacağız inşallah."