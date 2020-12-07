Fizik tedavi merkezine giden kuzenlerin moralinin de iyi olduğunu ifade eden Okan, "Alp 4. kattaydı ve ilk kurtarılanlar arasındaydı. Omzuna kolon düştüğü için yaralanmıştı. İnci'nin de durumu iyiye gidiyor. Fizik tedavisinde yardımcı olan ekibe teşekkür ediyoruz." dedi.

DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 30 Ekim depreminde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılmış ve umudun sembol çocukları arasında yer almıştı.