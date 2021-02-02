İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının mayıs ayında toplam doluluk oranı 66,58'e yükselen doluluk oranı, aynı yılın aralık ayında yüzde 22,32 seviyelerine düşerek kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı. Şubat ayının ilk günlerinde İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41.30'a yükseldi.
Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 16.87 seviyesinden yüzde 45.76'ya yükseldi. Baraj suyunun tekrar yükselmesiyle önceden ortaya çıkan geniş alanların tekrar sularla dolduğu görüldü. Doluluk oranı yükselen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.
SAZLIDERE BARAJI YAĞMURLARDAN NASİBİNİ ALAMADI
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Bu oranla barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e yakın arttı. İstanbul'da bulunan barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 50 seviyesine geçerek yüzde 60 seviyesine yaklaştı.