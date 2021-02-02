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    • Yaşam
    • 02.02.2021 09:46
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    • 02.02.2021 09:59
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    'a 'ndan iyi 'ndan kötü haber

    Susuzluk tehlikesi tüm dünyada olduğu gibi 'da da yaşanıyotdu. , son haftalarda yağan yağmur ve kar yağışları ile birlikte rahatladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 16.87 seviyelerine düşen 'ndaki doluluk oranı yüzde 45.76 seviyelerine yükseldi. Öte yandan ’de bulunan ise yağmurlardan nasibini alamadı. Diğer barajlar ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviyesini geçerken ’de bu oran yüzde 20 seviyesinde kaldı.

    İstanbul'a bir iyi bir de kötü haber

    İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının mayıs ayında toplam doluluk oranı 66,58'e yükselen doluluk oranı, aynı yılın aralık ayında yüzde 22,32 seviyelerine düşerek kayıtlara geçmişti.

    İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı. Şubat ayının ilk günlerinde İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41.30'a yükseldi.

    Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 16.87 seviyesinden yüzde 45.76'ya yükseldi. Baraj suyunun tekrar yükselmesiyle önceden ortaya çıkan geniş alanların tekrar sularla dolduğu görüldü. Doluluk oranı yükselen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

    SAZLIDERE BARAJI YAĞMURLARDAN NASİBİNİ ALAMADI
    Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Bu oranla barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e yakın arttı. İstanbul'da bulunan barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 50 seviyesine geçerek yüzde 60 seviyesine yaklaştı.



        YAĞIŞLI HAVADAN SAZLIDERE BARAJI NASİBİNİ ALAMADI
        İstanbul'da en düşük baraj doluluk oranı ise Sazlıdere Barajında ölçüldü. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışından barajın istenildiği kadar nasibini alamadığı görüldü. 18 Ocak günü yüzde 11 ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı. Barajda en düşük doluluk oranı ise 2014 yılında yüzde 17.98 olarak ölçülmüştü. Öte yandan barajın drone ile çekilen görüntülerinden korkunç manzara bir kez daha gün yüzüne çıktı. Balıkçı teknelerin suların yüzlerce metre çekilen çorak araziye oturduğu görüldü.



        "BARAJIMIZ İSTEDİĞİMİZ KADAR DOLMADI"
        Barajın diğer barajlardan daha büyük olduğu için doluluk oranın düşük kaldığını savunan Necmi Akın, "Biz de yağmur bekliyoruz. Barajımız istediği kadar dolmadı. İnşallah yağmur yağınca doluluk oranı artar" dedi.



        "DİĞER BARAJLARA ORANLA BURASI AZ DOLMUŞ"
        Kar ve yağmurdan bölgenin nasibini alamadığını dile getiren Davut Gökçek ise, "Ben de bugün geldim, fark ettim. Diğer barajlara oranla burası az dolmuş. Bugüne kadar düşen yağmurun çok etkili olmadığını gördük. Biz de yağmur bekliyoruz. Umarım yükselir" açıklamasında bulundu.
        Resul Ateş ise, "Yerleşim yerlerinin çok olmasından olabilir. Buralara son yıllarda çok ev yapıldı. Yine de geçmiş günlere oranlar artış var" sözlerine yer verdi.

        Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.


            İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
            "-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76
            -Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51
            -Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33
            -Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07
            -Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67
            -Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56
            -Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74
            -Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69
            -Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62"
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