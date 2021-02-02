



"DİĞER BARAJLARA ORANLA BURASI AZ DOLMUŞ"

Kar ve yağmurdan bölgenin nasibini alamadığını dile getiren Davut Gökçek ise, "Ben de bugün geldim, fark ettim. Diğer barajlara oranla burası az dolmuş. Bugüne kadar düşen yağmurun çok etkili olmadığını gördük. Biz de yağmur bekliyoruz. Umarım yükselir" açıklamasında bulundu.

Resul Ateş ise, "Yerleşim yerlerinin çok olmasından olabilir. Buralara son yıllarda çok ev yapıldı. Yine de geçmiş günlere oranlar artış var" sözlerine yer verdi.



Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.