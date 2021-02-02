Olay, geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi.
Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'CİNAYETİ 4 KİŞİ İŞLEDİ' İDDİASI
Davanın 4'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne- babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi anne Sultan Kızılay, oğlunun dövüldükten sonra sanıklar tarafından fotoğraflarının çekildiğini söyleyerek, fotoğrafların kime gönderildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi. Baba Yaşar Özdemir ise olay yerini Antalya'nın yerlisinin bile bilmediğini belirterek, "Bunlar orayı nereden biliyordu? Çektikleri 4 fotoğrafı kimin için çektiler? Cinayeti iki değil 4 kişi işlemiştir" iddiasında bulundu.