İstanbul'da 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize şekilde fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon yapıldı.
32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınların çıplak resimlerini çektikleri, şebekeden ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin internet üzerinde "Ponçik" adlı whatsapp gurubu kurdukları bu grubu kullanarak kadınların müşterilere gidip gelmelerini sağladıkları belirlendi. Polis yabancı uyruklu kadınların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pasaportlarını kullanarak turist gibi müşterilerine gittiklerini tespit etti.
OPERASYON HAZIRLIĞI 5 AY ÖNCE BAŞLADI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptıran çetenin varlığı tespit edildi.