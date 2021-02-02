ÇIPLAK RESİMLERİNİ ÇEKİP AİLELERİNE GÖNDERMEK TEHDİT ETMİŞLER

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları İstanbul'a getirdiklerini tespit etti. İstanbul'da çeşitli evlere yerleştirilen şüphelilerin burada şebekenin "Mama" lakaplı yöneticileri tarafından "Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız" diye ikna edilerek fuhuşa zorladıkları belirlendi.