Adıyaman'da Sıratut Cami'nde Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tuvalet yüzünden birbirine girdi. Çözüm için tuvaletler ortadan duvar örülerek ikiye ayrıldı. Yaşanan bu trajikomik olayın ardından Mahalle Muhtarı İlhan Alan'ın Adıyaman Valiliği'nden yardım istedi. Yapılan görüşmeler sonrası Dernek Başkanı Mehmet Çelik, camiinin kendilerine ait bölümlerin tapusu Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti. Bu arada caminin bulunduğu bölümler de mülkiyet sahiplerinden ücreti karşılığında alınarak şartsız olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağışlandı. Vali Çuhadar, uzun süredir süren tartışmayı bitiren hayırseverlere teşekkür etti.
TUVALET TAPUSU TESLİM EDİLDİ
Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan'a yaptıkları hayırdan dolayı teşekkürlerini iletti. Tapuyu, Vakıflar Bölge Müdürüne teslim etti.
TUVALET TAPUSU TESLİM EDİLDİ
Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan'a yaptıkları hayırdan dolayı teşekkürlerini iletti. Tapuyu, Vakıflar Bölge Müdürüne teslim etti.