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    'da cami tuvaleti anlaşmazlığı

    'da 'nde tuvaleti yüzünden dernek ile vakıf birbirine girdi... Olaya el atan vali, tarafları ikna etti. Tuvalet tartışması bitti...

    Yüz numara anlaşmazlık
    Adıyaman'da 'nde Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile , tuvalet yüzünden birbirine girdi. Çözüm için tuvaletler ortadan duvar örülerek ikiye ayrıldı. Yaşanan bu trajikomik olayın ardından Mahalle Muhtarı 'ın Adıyaman Valiliği'nden yardım istedi. Yapılan görüşmeler sonrası Dernek Başkanı , camiinin kendilerine ait bölümlerin tapusu Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti. Bu arada caminin bulunduğu bölümler de mülkiyet sahiplerinden ücreti karşılığında alınarak şartsız olarak bağışlandı. Vali Çuhadar, uzun süredir süren tartışmayı bitiren hayırseverlere teşekkür etti.



    TUVALET TAPUSU TESLİM EDİLDİ
    Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan'a yaptıkları hayırdan dolayı teşekkürlerini iletti. Tapuyu, Vakıflar Bölge Müdürüne teslim etti.
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