Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.01.2021 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 07:13
    ABONE OL

    'de yaylada mahsur kalan 8 kişinin yardımına ekipler koştu

    'de hafta içi yaylaya çıkan ancak artan kar yağışından endişe duyan 8 kişi gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı. Araçları kara saplanan ve mahsur kalan kişilerin yardımına ekipler koştu.

    Kar yağışı arttı yaylada 8 kişi mahsur kaldı

    'in Erdemli ilçesinde 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre hafta içinde yaylaya çıkanlar, kar yağışının artmasından endişe duyup gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.

    Ancak 4 otomobilin de kara saplanması sonucu, otomobillerde bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

    Mahsur kalan vatandaşlar telefonla Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

    Ekiplerce bölgeye sevk edilen iş makinesi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

    Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı mahalle yollarının açık kalması için kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Mersin'de yaylada mahsur kalan 8 kişinin yardımına ekipler koştu