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    • Yaşam
    • 31.01.2021 07:12
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    • 31.01.2021 07:12
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    'da kontrolden çıkan tır devrildi

    'da Alaşehir - Salihli yolu üzerinde yaşanan kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu taşıyan bir tır refüje devrildi. Kaza sonucu tır şoförü yaralanırken, tonlarca peynir suyu yola döküldü.

    Manisa'da kontrolden çıkan tır devrildi

    'nın Alaşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü hastanede tedavi altına alındı.

    Alaşehir-Salihli yolu üzerinde bulunan Akkeçili mevkisinde meydana gelen kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren Mustafa Akşeme yönetimindeki 45 AEC 356 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

    Akşeme, yakınlarda bulunan bir benzin istasyonu çalışanı tarafında tırdan çıkarıldı.

    Kaza sonrası tırda bulunan peynir suyu yola döküldü.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akşeme'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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