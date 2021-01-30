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    • 31.01.2021 05:43
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    • 31.01.2021 05:50
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    'de korkunç kaza! Araç hurdaya döndü yaralılar var

    'de gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla attı. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Korkunç kaza! Araç hurdaya döndü yaralılar var

    'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla attı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 297 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şahin C. yönetimindeki 07 KT 190 plakalı Smart marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki adaya çıktı. Viyadük kolonlarının arasından geçen araç takla atarak yola savruldu.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Şahin C. ve Filiz Ç.'nin yaralandığı belirlenirken, durumu ağır olduğu tespit edilen Şahin C., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Durumu hafif olan Filiz Ç.'nin ise kaza yerinde tedavisi ayakta yapıldı. Kaza yapan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

    Öte yandan hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Şahin C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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