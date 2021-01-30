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    • 31.01.2021 01:29
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    'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası verildi

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 278 kişiye para cezası verildi.

    Kovid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye ceza!

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası kesildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 693 iş yeri ve 14 bin 574 kişi kontrol edildi.

    Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 18, maske takmayan 61, yasaklanan yerde sigara içen 6 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 192 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

    106 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

    Trafik kontrollerinde ise 803 araç denetlendi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası verildi