Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.01.2021 01:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 01:18
    ABONE OL

    - ile Malatya- kara yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

    Kar yağışı ve soğuk hava yurdun doğusunu etkisi altına aldı... Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle - ile Malatya- kara yolları ulaşıma kapandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşandı.

    Bazı kara yolları kardan ulaşıma kapandı

    Gece etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

    - kara yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları 'de durdurarak geçişlere izin vermedi.

    İlçedeki öğrenci yurtları ile konaklama tesislerinde, yolda kalanlar için yer ayarlandı.



    MALATYA-SİVAS KARA YOLU DA KAPANDI
    Malatya- kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

    Jandarma ve trafik ekipleri, ilçesinde araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı