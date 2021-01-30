Gece etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Malatya-Kayseri kara yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları Darende'de durdurarak geçişlere izin vermedi.

İlçedeki öğrenci yurtları ile konaklama tesislerinde, yolda kalanlar için yer ayarlandı.







MALATYA-SİVAS KARA YOLU DA KAPANDI

Malatya-Sivas kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Jandarma ve trafik ekipleri, Hekimhan ilçesinde araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi.





