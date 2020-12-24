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    • Yaşam
    • 24.12.2020 14:58
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    • 24.12.2020 15:11
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    'da hareketli anlar! borusu patladı, dükkanları su bastı

    'un en işlek yerlerinden olan 'da yapılan zemin çalışması sırasında, 'ye ait şebeke suyu borusu patladı. Çarşı bir anda sular altında kalırken, bazı esnafların dükkanları zarar gördü.

    DHA

    Kapalıçarşı'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı. Çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler zarar gördü. Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı.

    Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı. Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü.

    Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı.


    Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok.

    Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Kapalıçarşı'da hareketli anlar! İSKİ borusu patladı, dükkanları su bastı