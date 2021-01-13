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    • 13.01.2021 13:18
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    Son dakika: 'da facianın eşiğinden dönüldü! borusu patlayınca istinat duvarı çöktü

    Son dakika haberine göre 'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve su 'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnşaatta bulunan bir kişi yaşananları "Duvar çöktü, yağış etkisi ve su borusu patladı onun etkisi var. Başka bir sıkıntı yok" sözleriyle anlattı.


    Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve 'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı.



    2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi. Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi. Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ borusu patlayınca istinat duvarı çöktü