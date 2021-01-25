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    • Yaşam
    • 25.01.2021 12:13
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    • 25.01.2021 12:13
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    Esnaftan buz sarkıtlarına 'baretli' önlem! Gören şaştı kaldı

    Hava sıcaklıklarının en düşük olduğu illerimizden bir tanesi olan 'ta cadde üzerindeki apartmanların çatısında oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Cadde üzerinde bulunan esnafın ise baretle çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

    DHA
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    Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan apartmanlardaki buz sarkıtlarını gören esnaf Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    İhbar üzerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Polis ekipleri ise buz sarkıtlarının kırılması sırasında trafiği bir süre durdurdu.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması ile çatılardaki buz sarkıtları çabuklar yardımıyla düşürüldü. Bu sırada cadde üzerinde bilgisayar malzemeleri satan dükkanın sahibi Bülent Özçelik'in baretle çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

        Buzların kafasına düşmemesi için baret taktığını söyleyen Özçelik, "İş güvenliği çok önemlidir. Sağ olsunlar itfaiyeci arkadaşlar da çalışıyorlar.

        Biz de burada esnafız. İş yerine de girip çıkıyoruz. Mecbur bu şekilde güvenliğimizi almak zorundayız" dedi.
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        Haberler Yaşam Esnaftan buz sarkıtlarına 'baretli' önlem! Gören şaştı kaldı