UZMANLAR ŞUBAT AYINDAN UMUTLU

A Haber muhabiri Melis Coşan sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Bu dönemde gelen kar ve yağmur yağışları yeni haftada da devam edecek. Çarşamba gününden itibaren kar yağışı tüm yurtta görülecek. Uzmanlar Şubat ayı için de umutlu. Şubat ayında da kar ve yağmur yağışlarının devam etmesi bekleniyor."