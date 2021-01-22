İstanbul'a kar yağacak mı? A Haber muhabiri Melis Coşan milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. Özellikle kuraklığa karşı mücadele veren İstanbul'a müjdeli haberi veren Coşan, İstanbul'a yeniden kar yağacağını duyurdu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
A Haber canlı yayınında hafta sonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Melis Coşan, "Kar yağışı geliyor. Meteoroloji orta ve uzun vadeli tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul ve yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Hafta sonu ise yağışlar başlayacak. Cumartesi günü Trakya bölgesinde yağış başlayacak.
Bu yağışlar yavaş yavaş Ege'yi de saracak. Yağışlarla birlikte cumartesi günü Trakya ve Ege'de kuvvetli rüzgar da olacak. Pazar günü başlayan yağışlar İstanbul'a da gelecek. Pazar gününden itibaren Ege ve İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar Karadeniz'e ilerleyecek." dedi.