MERKÜR RETROSU NEDİR?



Evrendeki hiçbir gezegen geriye dönemez. Geriye dönük bir gezegen sadece optik bir yanılsamanın sonucudur. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.

Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimin ilerletilmesi iyi bir fikir değildir. Bunu yapmak yerine hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan aşamasıyla ilerlemek daha iyidir.

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür'ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.