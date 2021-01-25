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    • 25.01.2021 12:04
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında Merkür retrosu yer alıyor. Özellikle astroloji severlerin yakından takip ettiği, burçları da yakından etkileyen , ? Sorularının yanıtları merak edilenler arasında yer aldı. Merkür Retrosu Kova burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala heyecan yarattıi peki burçları nasıl etkileyecek?

    takvim.com.tr
    Merkür retrosu 2021 ne zaman?

    Merkür retrosu 2021 ne zaman? Merkür gerilemesi nedir, ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Astroloji konusu gündemden düşmeyen konulardan biri. Merkür gerilemesi ise burçları farklı şekillerde etkileyebiliyor, peki Merkür retrosu ne zaman, özellikleri neler?

    2021 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

    2021 yılında ilk Merkür gerilemesi ise 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda olacak. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. İkincisi, 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcundayken, üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak.

    Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlar;

    30 Ocak – 21 Şubat arası

    29 Mayıs – 22 Haziran arası

    27 Eylül – 19 Ekim arası

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Evrendeki hiçbir gezegen geriye dönemez. Geriye dönük bir gezegen sadece optik bir yanılsamanın sonucudur. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.

    Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimin ilerletilmesi iyi bir fikir değildir. Bunu yapmak yerine hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan aşamasıyla ilerlemek daha iyidir.

    Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür'ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

        Ne yapılmalı?

        • Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

        • Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

        • Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

        • Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

        • Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

        • Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

        • Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

        • Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

        • Başlamış bir projeyi tamamlayın

        • Yeni bir projeyi iyice araştırın

        • Evrak işlerini takip edin

        • Bilgi paylaşım toplantısı yapın
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