Merkür retrosu 2021 ne zaman? Merkür gerilemesi nedir, ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Astroloji konusu gündemden düşmeyen konulardan biri. Merkür gerilemesi ise burçları farklı şekillerde etkileyebiliyor, peki Merkür retrosu ne zaman, özellikleri neler?
2021 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
2021 yılında ilk Merkür gerilemesi ise 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda olacak. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. İkincisi, 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcundayken, üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak.
Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlar;
30 Ocak – 21 Şubat arası
29 Mayıs – 22 Haziran arası
27 Eylül – 19 Ekim arası
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Evrendeki hiçbir gezegen geriye dönemez. Geriye dönük bir gezegen sadece optik bir yanılsamanın sonucudur. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.
Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimin ilerletilmesi iyi bir fikir değildir. Bunu yapmak yerine hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan aşamasıyla ilerlemek daha iyidir.
Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür'ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.