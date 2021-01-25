Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde onu arıyor





Apartman görevlisi Ercan Çinkioğlu ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı.