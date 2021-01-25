Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde onu arıyor

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.
Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.
"ÇIĞLIK SESLERİNE CAMA ÇIKTIM"
Derya Apartmanı önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren apartman sakinlerinden Merve Yalçın, "Akşam 08.20 gibi oldu. Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım.