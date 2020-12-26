SON DAKİKA: Kuyumcudaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Bıçaklı saldırı kamerada





Karnından ve boğazından ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yine gaspçı tarafından yaralanan Kadir Uzun hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.