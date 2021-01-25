Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.01.2021 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 13:13
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kızının cebinde o notu buldu! Tacizci en yakınları çıktı

    'de 32 yaşındaki . hareketlerinden şüphelendiği 14 yaşındaki kızı İ.U.'nun odasına girdi. Anne, genç kızın cebine saklamaya çalıştığı ve üzerinde "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu ve çok sayıda hap buldu. Kızının aile dostları . tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenen anna şikayetçi oldu. Hulusi Ö. gözaltında iddiaları reddeti ve serbest kaldı. Canı yanan anne ise "Bu kişinin cezalandırılmasını tutuklanmasını istiyoruz. Kızım hala korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor" dedi.

    DHA
    14 yaşındaki kızı taciz eden en yakınları çıktı

    Denizli Merkezefendi ilçesinde yaşayan Özlem U., kızı İ.U.'nun hareketlerinden şüphelenince kontrol etmek için odasına girdi. Bu sırada İ.U.'yu "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu saklamaya çalışırken yakaladı. Ardından da kızının ceplerini aradığında çok sayıda hap buldu. Notu okuduktan sonra kızıyla konuşan Özlem U., iddiaya göre, aile dostları evli ve 1 çocuk babası Hulusi Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi.

    ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU, TACİZCİ SERBEST KALDI
    Bunun üzerine çocuğunun intihar girişimini önlediğini söyleyen Özlem Ü., Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Hulusi Ö.'den şikayetçi oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen İ.U.'nun savcılık ifadesi, pedagog ile psikolog eşliğinde alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hulusi Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    TACİZLE SUÇLANAN KİŞİ EN YAKINLARI ÇIKTI
    Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını kaydeden anne Özlem U., "Tacizci en yakınımızdaki ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline, para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar" dedi.

        "KIZIM ANLATMAYA KORKTUĞU İÇİN TACİZ ETMEK İSTEMİŞ"
        Özlem U., Hulusi Ö.'nün tutuklanması gerektiğini savunurken, "Evlerine ziyarete gittiğimizde kızım, kucağına bebeklerini sevmek için aldığı sırada özel bölgelerine ellemiş. İkinci tacizi, bize geldiklerinde yine bebekleri, kızımın kucağındayken gerçekleştirmiş.

        Kızım, korkup odasına gitmiş. Kızıma 'Annene babana söyleme, aramızda kalsın' demiş. Kızım başından geçen istismarı bize anlatmaya korktuğu için intihar etmek istemiş. Ben kızımdaki sıra dışı durumu fark etmeseydim; belki kızım intihar edecekti.

        Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım hala korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor. Başka çocuklara da aynı şeyi yapabilir" diye konuştu.

            "KARŞIMA ÇIKMASINDAN KORKUYORUM"
            Cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen İ.U. ise, "'Amca' diye hitap ettiğim kişi, kucağımda bebekleri varken özel bölgelerime dokundu. İzin vermedim, iki kez bunu yaptı.

            Bana bunu yapan kişinin tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Serbest kalmış, tekrar karşıma çıkmasından korkuyorum" diye duygularını ifade etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kızının cebinde o notu buldu! Tacizci en yakınları çıktı