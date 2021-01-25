SON DAKİKA: Kızının cebinde o notu buldu! Tacizci en yakınları çıktı

TACİZLE SUÇLANAN KİŞİ EN YAKINLARI ÇIKTI

Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını kaydeden anne Özlem U., "Tacizci en yakınımızdaki ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline, para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar" dedi.