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    • Yaşam
    • 17.12.2020 11:05
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    • 17.12.2020 11:16
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    'da doktora girişimi! te korku dolu anlar

    Son dakika haberine göre 'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin inde görevli doktora girişiminde bulunuldu. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    AA

    Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

    Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

    Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi.

    Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

    Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi. Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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    Haberler Yaşam Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi! Acil serviste korku dolu anlar