AVM'DE PUSU KURMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede vahşete giden süreç şöyle anlatıldı: Butim, Öztürkmen ve onun önceki evliliğinden olan 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Butim bu durumdan rahatsızdı ve bu sebeple taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Bu geçimsizlik üzerine Hanna Butym olay tarihinden 5 ay önce evi terk ederek yakınlarının yanına gitti.