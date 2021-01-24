Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanmak istediği eşi Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde falçata olan Öztürkmen'i gözaltına aldı. Ancak Butim'in kabusu bitmedi. 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Öztürkmen, Butim'i öldürmekle tehdit etti. Sosyal medya hesabından yardım isteyen Butim, "Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hâlâ öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru" dedi.
Ukrayna uyruklu 28 yaşındaki Anna Butim, 2.5 yıldır evli olduğu ve boşanma davası açarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 45 yaşındaki Mesut Öztürkmen tarafından 15 Ocak günü İstanbul Florya'da bulunan Aqua Florya AVM'de falçatalı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde falçata olan Öztürkmen'i gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet'in haberine göre Butim, yüzünün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaştı ve altına "Boşanmak istediğim, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hâlâ öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru" yazdı. Gözaltındaki Öztürkmen, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.