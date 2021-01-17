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Genç kadına falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü parçaladı!

Korkunç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu Anna Butim, kocası Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yüzünde derin yaralar açılan genç kadın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı kabusu duyurmaya çalıştı. Anna Butim'i tanınamaz hale getiren Mesut Öztürkmen isimli şahsın sosyal medya hesaplarını askıya alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Yüzü parçalanan Anna'nın felçli kalacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

17.01.2021 11:34 - Son Güncelleme: 17.01.2021 11:37
İstanbul'da falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü tanınamaz hale getirdi!

ŞOKE EDEN FOTOĞRAFLAR
Kocaeli'de ikamet eden ve kocası Mesut Öztürkmen tarafından acımasızca bu hale getirilen Ukrayna uyruklu Anna Butim'in yüzünün aldığı hal ve saldırıya ilişkin detaylar;

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü tanınamaz hale getirdi!

YÜZÜ FELÇLİ KALACAK
Hakkında uzaklaştırma kararı olan Öztürkmen, iddiaya göre Butim'e Florya'da bulunan bir alışveriş merkezinde saldırdı. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan kadın kendisinin hâlen ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Butim yüzünün felçli kalacağını belirtti.

İstanbul'da falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü tanınamaz hale getirdi!

"BU ALÇAK TUTUKLANSIN"
Butim'in İstanbul Emniyeti ve Kocaeli Emniyeti'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

İstanbul'da falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü tanınamaz hale getirdi!

Kullanıcılar Butim'in, Mesut Öztürkme'nin 4. eşi olduğunu iddia ederken vahşetin failinin tutuklanması çağrısında bulundular. Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi arttı.

İstanbul'da falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü tanınamaz hale getirdi!

MAĞDUR KADINA TWİTTER DARBESİ!
Öte yandan Butim'in falçatalı saldırı sonucu ağır yara alan yüzünün fotoğraflarını paylaşması nedeniyle Twitter Anna'nın hesabını da askıya aldı.

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