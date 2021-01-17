Genç kadına falçatalı dehşet! Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü parçaladı!
Korkunç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu Anna Butim, kocası Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yüzünde derin yaralar açılan genç kadın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı kabusu duyurmaya çalıştı. Anna Butim'i tanınamaz hale getiren Mesut Öztürkmen isimli şahsın sosyal medya hesaplarını askıya alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Yüzü parçalanan Anna'nın felçli kalacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
17.01.2021 11:34
- Son Güncelleme: 17.01.2021 11:37
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