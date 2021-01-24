Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bitişikteki iş yerleri ve evler zarar görünce mahalleli geri dönüşüm deposunun sahiplerine saldırdı.
Yangın saat 20.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan geri dönüşü deposunun bitişiğinde bulunan bütün evler boşaltıldı. Yangın elektrik direklerine de sıçrayınca uzun süre elektrik patlamaları yaşandı. Yangın fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri diğer binaların tutuşmaması için sürekli su sıkarak soğutma yaptı.
DEPONUN BİTİŞİĞİNDEKİ GARAJDA BULUNAN ARABALARI VATANDAŞLAR SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDI
Yangın çıkan geri dönüşüm deposunun bitişiğinde bulunan bir oto servis garajında bulunan arabalar çalışmadığı için vatandaşlar tarafından sürüklenerek çıkarıldı. Toplana vatandaşlar el birliği ile arabaları sürükleyerek garajdan çıkardı.
MAHALLE SAKİNLERİ HERİ DEPO SAHİPLERİNE SALDIRDI
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangının bitişikte bulunan ev ve işyerlerine sıçraması büyük paniğe neden olurken, toplanan mahalle sakinleri mahalle arasında hurdacı olmaz diyerek depo sahiplerine saldırdı. Büyük bir arbedenin yaşandığı anlarda polis araya girerek kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.