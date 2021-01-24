'ŞEHİR İÇİNDE HURDACI OLMAZ, BURADAN KALDIRILMASI GEREKİR'

Yanan geri dönüşüm deposunun hemen bitişiğindeki evde oturan ve evi yangında hasar gören Hüseyin Keser, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm, bu hurdacıların buradan kaldırılmasını çok söyledik. Bu burada olmaz dedik. Yangın çıkacak bir gün dedim, sonunda oldu bak yangın çıktı yani. Hemen evimin bitişiği, şehrin içinde hurdacı olmaz ki. Komşu dedik, komşu dedik ama buramıza geldi altık. Plastik, her türlü hurda var burada, ham madde, tüp, patlayıcı her şey var. İşçilerin kaldığı konteynırda elektrikten çıktı diye düşünüyorum. İşçiler hep burada kalıyor. Elektrikte yanma sönme oldu, hemen kendimi dışarı attım, annemi çıkardım. Baktım trafo patlamış, hemen şalteri indirdim dışarı çıktım. Kimse yaralanmadı, herkesi çıkardık ama burada olmaz bu." şeklinde konuştu.