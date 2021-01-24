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Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Bazı gerçekleri tarih kitapları yazmıyor... Birazdan göreceğini bu fotoğraflarla tarihin bambaşka bir yüzüne tanıklık edeceksiniz ve tarihe bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Hele içlerinde öyle bir tanesi var ki, şaşırıp kalmamak elde değil. İşte tüyleri diken diken eden o fotoğraflardan bazıları...

24.01.2021 06:39 - Son Güncelleme:
Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Birazdan göreceğini bu fotoğrafların bazıları tüyleri diken diken ediyor, bazıları şaşırtıyor, bazıları ise sizi tarihin bir bölümüne sürükleyip götürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya ilginç kareler çıktı.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Çocugunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra