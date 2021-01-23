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    'de filyasyon ekipleri boylarını aşan kara ve soğuğa aldırmadı | Koronavirüs haberleri

    ’de filyasyon ekipleri boylarını aşan kara ve soğuğa aldırmadı. COVİD-19 hastalarına ulaşabilmek i zamanla yarıştı. Emekleri, salgına karşı gösterilen mücadelenin en güzel kanıtıydı.

    Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede destan yazdı. Filyasyon ekipleri pandemide kritik rol oynadı. Temaslı vakalara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Dün, Tunceli'den gelen fotoğraf salgınla mücadelenin en önemli kanıtıydı. Ekipler, eksi 15 derede 1.5 metreyi geçen karlı yolları aşarak COVİD-19 hastalarına ulaştı. Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel, "Filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Dr. Eylül Yudum Yavuz ise "Herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" çağrısı yaptı.



    TEDBİRE DEVAM
    Türkiye salgına karşı aşılamada destan yazdı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Birçok Avrupa ülkesine kıyasla hızlı aşılama yapıyoruz. Vaka sayıları hızla düşüyor" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Sema Turan ise aşının önemini vurguladı: Aşılamayla bağışıklığı artırmayı hedefliyoruz. (BURAK ERDEM ÇELİK)



    SİZ ÇOK YAŞAYIN
    Diyarbakır'da     Zülfiye (76) ile Hasan Tekin (83) çifti, iki ay önce Corona'ya yakalandı. Hasan dede hastalığı 10 günde yendi, ancak eşi iki ay yoğun bakımda kaldı. 60 günlük hasretin ardından bir araya gelen ikili, duygu dolu anlar yaşadı.



        KAHRAMANMARAŞ
        Eksi 70 derecede saklanması gereken BioNTEch aşısı için dünyaca ünlü Maraş dondurması yöntemi denendi. Aşılar, kuru buzlar ile dünyanın dört bir yanına gönderildi.



        AŞK İYİLEŞTİRDİ
        İngiltere'de Lizzie Kerr ve Simon O'Brien çifti, 9 Ocak'ta COVİD-19'a yakalandı. Hastaneye kaldırıldı. Durumları kötüleşen çifte, uyutulmadan önce nikah kıyıldı. İkilinin sağlık durumu hızla iyileşmeye başladı. Doktorlar şaştı kaldı.



        KORKU İÇİNDEYİZ!
        COVİD-19 salgınının sıfır noktası Çin'de alarma geçildi. Ülkede son 24 saatte 103 vaka tespit edildi. Şanghay şehrinde 2 hastanenin virüs nedeniyle karantinaya alınmasının ardından toplu test uygulamasına geçildi.

            Haberler Yaşam Tunceli'de filyasyon ekipleri boylarını aşan kara ve soğuğa aldırmadı | Koronavirüs haberleri