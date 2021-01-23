Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede destan yazdı. Filyasyon ekipleri pandemide kritik rol oynadı. Temaslı vakalara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Dün, Tunceli'den gelen fotoğraf salgınla mücadelenin en önemli kanıtıydı. Ekipler, eksi 15 derede 1.5 metreyi geçen karlı yolları aşarak COVİD-19 hastalarına ulaştı. Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel, "Filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Dr. Eylül Yudum Yavuz ise "Herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" çağrısı yaptı.
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Türkiye salgına karşı aşılamada destan yazdı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Birçok Avrupa ülkesine kıyasla hızlı aşılama yapıyoruz. Vaka sayıları hızla düşüyor" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Sema Turan ise aşının önemini vurguladı: Aşılamayla bağışıklığı artırmayı hedefliyoruz. (BURAK ERDEM ÇELİK)
SİZ ÇOK YAŞAYIN
Diyarbakır'da Zülfiye (76) ile Hasan Tekin (83) çifti, iki ay önce Corona'ya yakalandı. Hasan dede hastalığı 10 günde yendi, ancak eşi iki ay yoğun bakımda kaldı. 60 günlük hasretin ardından bir araya gelen ikili, duygu dolu anlar yaşadı.