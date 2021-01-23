Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede destan yazdı. Filyasyon ekipleri pandemide kritik rol oynadı. Temaslı vakalara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Dün, Tunceli'den gelen fotoğraf salgınla mücadelenin en önemli kanıtıydı. Ekipler, eksi 15 derede 1.5 metreyi geçen karlı yolları aşarak COVİD-19 hastalarına ulaştı. Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel, "Filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Dr. Eylül Yudum Yavuz ise "Herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" çağrısı yaptı.