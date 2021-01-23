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    • 23.01.2021 17:07
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    • 23.01.2021 17:15
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    SON DAKİKA: 'da sular durulmuyor! Navalnıy Putin'i ifşa etti! Sokaklar karıştı

    Son dakika haberi: 'da Devlet Başkanı 'in en büyük rakibi olan Navalnıy, geçtiğimiz hafta başında 'dan Rusya'ya döndüğünde tutuklandı. Navalnıy'ın tutuklanmasının ardından hesabından Putin'in gizli sarayını ifşa eden bir video yayınlandı. Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. ise söz konusu iddiaları yalanladı. Navalnıy bununla birlikte Putin'in zengin ettiği metresleri olduğu iddiasını ortaya attı. Putin muhalifi isim destekçilerini ise protesto gösterileri için sokağa çağırdı. Başkent başta olmak üzere ülkenin her yanında yapılan protestolarda 'ın eşi gözaltına alındı.

    DHA
    AA
    takvim.com.tr

    Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibi tarafından hazırlanan videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürüldü.

    Navalnıy'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 70 milyon kişinin izlediği "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videoda, Putin'in Karadeniz kıyısında kendisi için saray yaptırdığı kaydedildi.

    Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları eleştirerek, "Putin'in böyle bir sarayı yok. Kendisinin herhangi bir sarayı bulunmuyor." demişti.

        17 OCAK'TA GÖZALTINA ALINDI
        Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

        Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

            Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

            Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

            NAVALNIY'IN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
            Alexey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda gözaltına alındığı açıklandı.

                Rusya'da gözaltında tutulan muhalif Alexey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını isteyen Navalnıy destekçileri, başkent Moskova ve ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolara başladı.

                Protestolarda muhalif Alexey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya da olmak üzere yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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