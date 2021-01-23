Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.
Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları eleştirerek, "Putin'in böyle bir sarayı yok. Kendisinin herhangi bir sarayı bulunmuyor." demişti.
17 OCAK'TA GÖZALTINA ALINDI
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.
Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.
NAVALNIY'IN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Alexey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda gözaltına alındığı açıklandı.
Rusya'da gözaltında tutulan muhalif Alexey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını isteyen Navalnıy destekçileri, başkent Moskova ve ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolara başladı.
Protestolarda muhalif Alexey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya da olmak üzere yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.