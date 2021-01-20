Rus muhalif Navalnıy paylaştı! İşte Putin'in yeni sarayı

Navalnıy paylaştığı videoda, "Burası Rusya'nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin" dedi.