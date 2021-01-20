Rus muhalif Navalnıy paylaştı! İşte Putin'in yeni sarayı
Rusya'da Putin'in en büyük muhalifi olan ve geçtiğimiz gün Almanya dönüşü tutuklanan Aleksey Navalnıy, Almanya'da son kaydettiği video ortaya çıktı. Navalnıy videoda Putin için Karadeniz kıyısında Gelencik'te inşa edildiğini iddia ettiği yapının fotoğrafları yer aldı. Rus muhalif vidoeda yapının yaklaşık 1.3 milyar dolara mal olduğunu belirtti. Videoda yapıya ait gizli tünel, yüzme havuzu, buz pistine ait görüntüler ile Putin'in yatak odası olduğu belirtilen odadan da fotoğraflar paylaşıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise videoyu görmediğini belirttikten sonra, "Ancak, bunun eski bir plak olduğunu hemen söyleyebilirim. Yıllar önce Putin'in Gelencik'te sarayı olmadığını zaten açıklamıştık" dedi. Benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, Batı basınında da yer almış, ancak Kremlin tarafından yalanlanmıştı.
20.01.2021 13:22
- Son Güncelleme: 20.01.2021 13:37
Navalnıy paylaştığı videoda, "Burası Rusya'nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin" dedi.
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