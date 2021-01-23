Almanya'nın Bochum kentindeki Bochum Ruhr Üniversitesi'nden araştırmacıların fareler üzerinde uyguladıkları tedavi, 5 milyondan fazla felçli hastaya umut oldu.
Araştırmacılar, farelere enjekte ettikleri 'hyper-interleukin-6' proteiniyle hasarlı omurilik ve sinirlerin yenilenmesini sağladı. Felçli bir fare, enjeksiyon işleminden 2 hafta sonra yeniden yürümeye başladı.
İNSANLAR ÜZERİNDE DE İŞE YARAYABİLİR
Araştırmacıların fareler üzerinde denemelerine devam ettikleri, tedavinin insan denemeleri için uygun olup olmayacağının araştırıldığı ifade edildi.