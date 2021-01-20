Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.01.2021 00:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 00:44
    ABONE OL

    li 'un amcası hayatını kaybetti.

    Son dakika haberi... Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili 'un amcası 'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

    AK Partili Muş'un acı günü

    Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili 'un amcası 'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

    BAKAN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli arkadaşım Mehmet Muş kardeşimizin muhterem amcaları Yakup Muş Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam AK Partili Mehmet Muş'un amcası Yakup Muş hayatını kaybetti.