AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un amcası Yakup Muş'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
BAKAN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli arkadaşım Mehmet Muş kardeşimizin muhterem amcaları Yakup Muş Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kıymetli arkadaşım Mehmet Muş kardeşimizin muhterem amcaları Yakup Muş Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2021