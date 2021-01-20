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    • 21.01.2021 01:19
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    'de 166 parça tarihi eser ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'nın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

    AA
    Bunlar tarih

    'nın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'ye ait Dilşikar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

    DOĞU ROMA DÖNEMİNE AİT
    Evde yapılan aramada, dönemine ait 165 sikke ile bir parası ele geçirildi.

    Gözaltına alınan M.S, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

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