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    • 21.01.2021 07:22
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    • 21.01.2021 07:28
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    SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat: Çığ tehlikesi var!

    Yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası batı illerden doğu illere geçiş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'in iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji, 'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Uyarıda, "Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
    Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ADANA °C, 13°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 16°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 12°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

    AMASYA °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 8°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    SAMSUN °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır

    ERZURUM °C, -7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HAKKÂRİ °C, -6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, -7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, -4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat: Çığ tehlikesi var!