SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat: Çığ tehlikesi var!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu