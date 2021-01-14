Şimdiye kadar partnerinizle harika bir şekilde anlaştıysanız, bu ilişkinizin dürüstlüğe dayalı olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, bunu 2021'in ikinci yarısı için aklınızda bulundurun ve bir şeylerin iyi gitmediğini hissettiğinizde, sizi rahatsız eden sorun hakkında kendi yarınızla açıkça konuşmaya çalışın.