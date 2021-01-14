2021'in ilk aylarında Koç, özüne kadar romantik olacak! Biriyle tanışacaksın ve ikiniz arasındaki çekim son derece güçlü olacak.
Ancak, kendi iyiliğiniz için dikkatli olmaya çalışın.
Tek Koç tek bir yerde kalamaz; çok seyahat edecekler ve birçok heyecan verici aşk karşılaşmasının tadını çıkaracaklar.
Evliysen, evde yaratacağın atmosfer bir sıcaklık kozası gibi olacak.
Önümüzdeki dönemde hayatınızın büyük aşkıyla tanışmalısınız. Şu anda sahip olduğunuz duygusal ilişkinin istikrarından memnun ve çok sadık olacaksınız.
Herhangi bir romantik macerayı bırakacaksınız, istikrarlı bir ilişkiye başlayacaksınız ve partnerinizle harika bir şekilde anlaşacaksınız. Koç burcu yerlilerinin aşk hayatı çok tatmin edici olacak.
Derin bir sağlık ve duygusal güvenlik hissi yaşayacaksınız.
Hala bekarsanız, bu dönemde çok romantik bir randevunuz olacak.
Hiçbir şey samimiyetle kıyaslanamaz!
Şimdiye kadar partnerinizle harika bir şekilde anlaştıysanız, bu ilişkinizin dürüstlüğe dayalı olduğu anlamına gelir.
Bu nedenle, bunu 2021'in ikinci yarısı için aklınızda bulundurun ve bir şeylerin iyi gitmediğini hissettiğinizde, sizi rahatsız eden sorun hakkında kendi yarınızla açıkça konuşmaya çalışın.
Evliler için evlilik ilişkileri bu sürenin sonuna kadar iyileşecektir.
BEKARLAR DA MUTLU OLACAK
Yılsonuna doğru birçok sürpriz sizleri bekliyor! Dilediğiniz her şeyi elde edeceksiniz.
Bekarsanız, biriyle birlikte olmanın sevincini hissetmeye hazır olun.
Ay'ın etkisi altında, eşinizle aranızdaki tutku artacaktır. İkiniz arasındaki bazı anlaşmazlıkları açıklığa kavuşturmak ve bağlantınızı daha da güçlendirmek için bu fırsattan yararlanın.