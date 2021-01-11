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    • 11.01.2021 12:05
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    cinayetinin baş şüphelisi hakkında son dakika gelişmesi

    Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu davasına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen , arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Son dakika haberine göre Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

    Sabah


    Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı.

    Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.



    Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.

    Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.

    Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Uygun ve şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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