Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.01.2021 18:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 19:47
    ABONE OL

    Son dakika: Başsavcılığı 'ın vajinal ve tırnak örneklerinin mukayese edildiğini açıkladı

    Geeln son dakika haberine göre Başsavcılığı, "Kamuoyunda olarak bilinen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde mızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir." ifadelerini kullanıldı.

    Başsavcılıktan Aleyna Çakır açıklaması

    Son dakika haberi...

    Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın haziran ayında ölümünün ardından önemli bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aleyna Çakır soruşturması ile ilgili açıklama geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    İPLE ASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesi belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmedi. Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışından ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

    DNA PROFİLLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme paylaştı. Başsavcılık tarafından Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır'ın vajinal ve tırnak örneklerinin mukayese edildiğini açıkladı