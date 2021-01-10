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Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı! Canlı yayında uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümüne ilişkin adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde geldi. Tüm Türkiye'nin kafasında soru işaretleri kalan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun, canlı yayında tehditler savururken bu kez de uyuşturucu kullanması ile tepki çekti. Ümitcan Uygun yayını sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

10.01.2021 15:08 - Son Güncelleme: 10.01.2021 15:14
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!

Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında iki kadınla skandal görüntü! Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı!
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