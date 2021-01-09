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    • 09.01.2021 15:58
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    Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu! şüphesi sonrası kameralar izleniyor

    haberi... 'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp ya da kesici alet yarasına rastlanmadığı öğrenilen Aleyna Yurtkölesi'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından ten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.

    Aleyna'nın sır ölümü! Yatağında bulundu

    Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki bir apartta yalnız yaşadığı ve Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Aleyna Yurtkölesi'nden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Yurtkölesi'ni yerde hareketsiz yatarken buldu.

    112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yapılan ilk incelemede vücudunda darp ya da kesici alet yarasına rastlanmadığı öğrenilen genç kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.



    CİNAYET ŞÜPHESİ VAR!
    Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.

    Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.

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    Haberler Yaşam Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi yatağında ölü bulundu! Cinayet şüphesi sonrası kameralar izleniyor