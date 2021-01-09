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    • Yaşam
    • 09.01.2021 15:10
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    • 09.01.2021 15:22
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    'nin ilçesinde kan donduran olay! Dövdüler, aracın bagajından çıkarttılar, bırakırken yakalandılar...

    haberi... 'nin ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Alacak verecek davası nedeniyle darp ettikleri şahsı araçlarının bagajından çıkartıp ilçe ine bırakmak isteyen 3 kişi devriye atan polis ekiplerine yakalandı. Darbedilen şahsın Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    İHA


    Olay ilçenin mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden cı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti.




    Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı'yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı'yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.



    Kavalcı, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Rize'nin İyidere ilçesinde kan donduran olay! Dövdüler, aracın bagajından çıkarttılar, bırakırken yakalandılar...