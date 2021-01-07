Kriminal ekiplerince iş yerinden alınan parmak izlerini detaylı inceleyen ekipler, bu kez sokak çalışmasına başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli 2 şüphelinin kimliklerini bu sayede tespit etti. Katil zanlılarının M.E. ve B.G. olduğu belirlendi.