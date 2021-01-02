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    • 03.01.2021 05:37
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    'da hırsızlık yapmak için kuyumcuya girdiler! Alarm çalınca yakalandılar

    'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanına girerek soymaya çalıştı. Dükkanın güvenlik amaçlı konulan kamera sisteminin kablolarını keserek yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları sırada alarm sisteminin çalmasıyla kıskıvrak yakalandılar.

    AA
    Alarm çalınca yakalandılar

    Adana'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanına girerek soymaya çalıştı.

    Dükkanın güvenlik amaçlı konulan kamera sisteminin kablolarını keserek yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları sırada alarm sisteminin çalmasıyla kıskıvrak yakalandılar.

    Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

    Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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