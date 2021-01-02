Adana'da 2 hırsız gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanına girerek soymaya çalıştı.
Dükkanın güvenlik amaçlı konulan kamera sisteminin kablolarını keserek yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları sırada alarm sisteminin çalmasıyla kıskıvrak yakalandılar.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.