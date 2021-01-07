2021 yılı ruhunuzun daha fazla olgunlaştığı ve hayatınızı büyütmeniz için planladığınız her şeye ulaşabildiğiniz bir yıl olacak. Bu yıl, daha ruhani tarafınız ağır basacak. Sosyal projeler veya hayır işleri ile uğraşacaksınız ve hayatınıza çeşitli yönlerde farklılık katacaksınız.
Yaptığınız bu çalışmalar ve iyilikler farkında olmadan hayatınıza kolaylık ve huzur katacak. Merhamet dolu yanınız ortaya çıkacak, içinizde sakladığınız şefkatli yönünüz ortaya çıktığında da hayatınıza anlam dolacak. Bu yıl her anlamda iyileştiğinizi hissedeceksiniz.
AŞK HAYATI
Evliler eşine daha çok bağlanırken, bekarlar ilişkiye başlayabilirler. Bu yıl sizler için çok fazla romantizm ve tutku var diyebiliriz. Kalbi boş bir Başak burcuysanız, hayat arkadaşınız ile tanışacaksınız. Evliler maddi sorunlarını halletmiş olmanın verdiği huzurla eşleri ile yeniden barış imzalayacaklar.
DÖRT DÖRTLÜK ÖNERİ
Yaşınız kaç olursa olsun yurtdışı eğitimine göz dikeceksiniz.
Bu aylarda tuhaf bir kıskançlığa bürüneceksiniz.
Üretmekten çekin meyin, yeni projeler önünüze gelecek.
Akrabalarınız sizden özür dileyecek.
Araba değişikliği düşünenler için tam zamanı.
NİSAN AYINA DİKKAT!
Bu zaman diliminde kriz yönetimi konusundan, güçlü olmanız gerekecek. Bu zamanları iyi atlatmak geleceğiniz için önemli adımlara vesile olacaktır. Konuları büyütmemeye özen gösterin. Abartıdan kaçının ve kendinizi strese sokmayın.
İNİSİYATİF ALIN
21 Temmuz'da Venüs burcunuza girdiğinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. 29 Temmuz'da Mars'ta burcunuza girdiğinde hayata karşı duruşunuz büyük önem kazanacak. Fevri davranmayın. Bazı konularda mutlaka İnisiyatif alın.