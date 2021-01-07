2021 yılı ruhunuzun daha fazla olgunlaştığı ve hayatınızı büyütmeniz için planladığınız her şeye ulaşabildiğiniz bir yıl olacak. Bu yıl, daha ruhani tarafınız ağır basacak. Sosyal projeler veya hayır işleri ile uğraşacaksınız ve hayatınıza çeşitli yönlerde farklılık katacaksınız.