İYİ HAL UYGULADI, ERTELENDİ

Mahkeme Sedat K.'nın eşine yönelik şiddeti nedeniyle önce 6 ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme daha sonra sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayarak verdiği cezayı 5 aya indirdi. Mahkeme "sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı gibi gözlenen kişiliği, tutum ve davranışları hususunda ileride bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu bir kanaate varıldığı" gerekçesiyle cezayı erteleyerek, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPTI

Mahkeme sanık K.'un araştırma görevlileri Yiğiter ve Mertcan'a yönelik hakaret ve darp eylemleri nedeniyle de toplamda 1.5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Sedat K.'nın söz konusu suçu tahrik altında işlediğini değerlendirdi ve "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulayarak verilen cezayı toplamda 6 aya indirdi. Mahkeme, verilen bu cezayı da erteledi.

HÜKÜM AÇIKLANMADI

Mahkemenin açıkladığı cezaların 2 yılın altında olması nedeniyle temyiz edilemedi, karar 2011 yılında kesinleşti. Mahkeme ayrıca uğradıkları saldırı karşısında kendilerini korumaya çalışan araştırma görevlileri Yiğiter ve Mertcan'a ise Sedat Koç'a yönelik "müessir fili" suçundan 4 ay hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimi uygulayarak verdiği cezayı 3 ay 10 güne düşürdü.