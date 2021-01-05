Olay, 16 Aralık Çarşamba akşamı, Beyazıt Mahallesi Havuzlu Sokak'ta meydana geldi.

R.G. iddiaya göre 50 borcu olan arkadaşı Berken T.'yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak'taki evine davet etti.