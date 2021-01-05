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    • 05.01.2021 10:05
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    SON DAKİKA: 'da akılalmaz olay: 50 lira borç verdi bacağından vuruldu!

    Son dakika haberi! ’da R.G. (22), sokağa çıkma kısıtlamasında borcu olan 50 lirayı ödeyeceğini söyleyerek, evine çağırdığı Berkan T.’yi (23) önce darbetti, kaçmaya çalışınca da tabancayla vurarak yaraladı. Tabancayla vurma anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    DHA
    50 lira borç verdi bacağından vuruldu!

    Olay, 16 Aralık Çarşamba akşamı, Beyazıt Mahallesi Havuzlu Sokak'ta meydana geldi.

    R.G. iddiaya göre 50 borcu olan arkadaşı Berken T.'yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak'taki evine davet etti.

    Berkan T. geldikten sonra da ikili arasında tartışma çıktı. R.G.'nin darbettiği Berkan T., kaçmaya başladı. Peşinden koşan R.G. ise, sokak ortasında Berkan T.'yi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Berkan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


    SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Saldırı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

    Görüntüde, Berkan T.'nin koşarak Havuzlu Sokak'a çıkması, şüpheli R.G.'nin peşinden koşması, R.G.'nin elindeki tabancayla Berkan T.'ye ateş etmesi, bacağından vurulan Berkan T.'nin yere görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan R.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bursa'da akılalmaz olay: 50 lira borç verdi bacağından vuruldu!