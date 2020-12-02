



'ÖZGÜR'ÜN ANNESİ İHBAR ETMİŞ OLABİLİR'

Ayşe Dırla, haklarında yapılan ihbar üzerine yakalanmalarıyla ilgili de '''Ben Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Dava sürecinde Kadir'i suçlamadım. Bu da Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'ı kızdırmıştı. İhbarı onun yapabileceğini düşünüyorum'' dedi.

Murat Hanlı da ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satıcısı da değilim. Ayşe karşı çıktı, geri götürdük'' dedi.





Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.











KADİR ŞEKER'İN BABASI: OĞLUMUN MASUM OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Cengiz Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, ''Kadir, aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek, o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN