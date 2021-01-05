'SİZİ EVLERİNİZDEKİ KIRMIZI IŞIKLARDAN GÖRÜRÜM'

Sanığın mağdur öğrencilere, "Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" şeklinde söylemi ile çocukların duygularını sömürdüğüne vurgu yapıldı.