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    • Yaşam
    • 05.01.2021 11:37
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    • 05.01.2021 11:48
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    Cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam ettiler!

    'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken akılalmaz görüntüler de gelmeye devam ediyor. 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri bu anı, sosyal medyada paylaştı.

    DHA


    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, 'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı.

    O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.


    Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.


    Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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