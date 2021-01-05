Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları sokak sokak gezip yakaladılar

Bunlar da Afrikalılardan hem depozit hem de bir kira bedelini peşin alıyorlar. Aldıkları parayı da sitedeki dairenin sahibine veriyorlar. O arkadaş da parayı alıp, gidiyor. Afrikalılar da bu iki arkadaşı dün akşam yakalayıp paralarını istedi. Polise haber verdik. Daha sonra iki kişi Afrikalıların parasını verdi" dedi.

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