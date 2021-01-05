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    • 05.01.2021 11:49
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    Kayakçı havada asılı kaldı: Korku dolu anlar kamerada

    'nin kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde meydana gelen arızada kayakçı asılı kaldı. Asılı kalan kadın kayakçının imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

    DHA
    Havada asılı kaldı: Korku dolu anlar kamerada

    ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde meydana gelen arızada kayakçı asılı kaldı.

    Asılı kalan kadın kayakçının imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

    ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle mahsur kalanlar için seferberlik başlatıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı.

    Gerilen bir brandaya atlamaya çalışan kadın kayakçının ceketi telesiyejeye takıldı. Hareket etmekte zorlanan kadın kayakçıya mahsur kalan başka bir arkadaşından destek geldi.

    BRANDAYA ATLADI
    Daha sonra asılı kalan kadın kayakçı ceketini çıkararak, brandaya atladı.

    O anlar görgü tanığı Jacklyn Hoch isimli kişi tarafından kayda alındı. Asılı kalan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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