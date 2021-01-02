SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI CİNAYET ŞÜPHESİ UYANDIRDI

İntihar ettiği öne sürülen Feyzanur'un sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerlerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Bir gün hastaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam hakkımı arayın" paylaşımının ortaya çıkması cinayet ihtimalini gündeme getirdi.