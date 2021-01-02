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    • 02.01.2021 17:16
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    Jandarma durdurdu! İçinden yaban eti çıktı

    'ta jandarma ekipleri yaban hayvanı avlayacakları ihbarı aldıkları aracı durdurdu. Yapılan arama sonucu araçtan 300 kilo yabani hayvan eti ile av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

    İHA
    Jandarma durdurdu! İçinden bakın ne çıktı?

    Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bahse konu araçta bulunan Y.K., S.Ç. ve Y.K. isimli şahısların yaban hayvanı avlayacakları bilgisinin alınması üzerine Gürbüzler Köyü yol kontrol noktasında araç durduruldu.

    300 KİLO YABANİ HAYVAN ETİ
    Devrek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahısların üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 300 kg. yabani hayvan eti (geyik veya Karaca ve tavşan) ile 23 Adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 adet kartuş ele geçirildi.

    80 BİN LİRA CEZA KESİLECEK
    Ele geçirilen yabani hayvan etleri ile ilgili yapılacak incelemenin ardından şüpheli şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, toplam 80 bin lira idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

    Araca Milli Parklar Görevlileri tarafından kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan adli ve idari işlemler başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmelerinden dolayı ise idari yaptırım uygulandı.
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