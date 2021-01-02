Jandarma durdurdu! İçinden yaban eti çıktı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bahse konu araçta bulunan Y.K., S.Ç. ve Y.K. isimli şahısların yaban hayvanı avlayacakları bilgisinin alınması üzerine Gürbüzler Köyü yol kontrol noktasında araç durduruldu.

300 KİLO YABANİ HAYVAN ETİ

Devrek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahısların üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 300 kg. yabani hayvan eti (geyik veya Karaca ve tavşan) ile 23 Adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 adet kartuş ele geçirildi.