Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldürüp yaktıktan sonra yakalananCani katilin ifadesi, şok yarattı:tanıştım. Zaman zaman ayrılıp barıştık. Olay günüaramızda tartışma çıktı. Bıçakladım. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu.Ayyıldız, Sözer'i öldürdükten sonra hesabındaki 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştı. Paranın yüksek olması üzerine bankadan telefonla arandı. Bu yüzden transferi yapamadı.

Katil, ardından Sözer'in öğrencisine mesaj atarak, "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya çevirip sana söylediğim kişiye teslim et" diye yazdı. Öğrenci kızın "Hocam bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" demesi üzerine, bu denemesi de sonuçsuz kaldı.Aylin Sözer için görev yaptığı özel üniversite önünde anma töreni yapıldı.