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    Aylin Sözen'i vahşiçe öldüren 'ı hırsızlık planı yakalattı: şifresi

    Aylin hocayı öldüren caniyi hırsızlık planı yakalattı. Katil , Sözer’in 260 bin lirasını kardeşine yapmaya çalıştı. Başaramadı. Ardından Aylin hocanın öğrencisine mesaj attı.“Sana EFT yapacağım. parayı söyledığım kışıye verırsın” diye yazdı. Öğrenci, “sesinizi duymadan inanmam” deyince ortaya çıktı.

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    İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi 'in boğazını keserek öldürüp yaktıktan sonra yakalanan Kemal Ayyıldız, hapse atıldı. Cani katilin ifadesi, şok yarattı:


    Kemal Ayyıldız

    2009'da tanıştım. Zaman zaman ayrılıp barıştık. Olay günü kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bıçakladım. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu.



    ŞOK AYRINTI
    Ayyıldız, Sözer'i öldürdükten sonra hesabındaki 260 bin lirayı kardeşinin hesabına yapmaya çalıştı. Paranın yüksek olması üzerine bankadan telefonla arandı. Bu yüzden transferi yapamadı.

    Katil, ardından Sözer'in öğrencisine mesaj atarak, "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya çevirip sana söylediğim kişiye teslim et" diye yazdı. Öğrenci kızın "Hocam bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" demesi üzerine, bu denemesi de sonuçsuz kaldı.




    Aylin Sözer için görev yaptığı özel üniversite önünde anma töreni yapıldı.

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    Haberler Yaşam Aylin Sözen'i vahşiçe öldüren Kemal Ayyıldız'ı hırsızlık planı yakalattı: Cinayet şifresi EFT