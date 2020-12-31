İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürüp yaktıktan sonra yakalanan Kemal Ayyıldız, hapse atıldı. Cani katilin ifadesi, şok yarattı:
Kemal Ayyıldız
2009'da tanıştım. Zaman zaman ayrılıp barıştık. Olay günü kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bıçakladım. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu.
ŞOK AYRINTI
Ayyıldız, Sözer'i öldürdükten sonra hesabındaki 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştı. Paranın yüksek olması üzerine bankadan telefonla arandı. Bu yüzden transferi yapamadı.
Katil, ardından Sözer'in öğrencisine mesaj atarak, "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya çevirip sana söylediğim kişiye teslim et" diye yazdı. Öğrenci kızın "Hocam bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" demesi üzerine, bu denemesi de sonuçsuz kaldı.
Aylin Sözer için görev yaptığı özel üniversite önünde anma töreni yapıldı.